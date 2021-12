Federica Calemme si fa sentire ed attacca Manila | “È da quando sono arrivata che rompe!” – VIDEO

(Di martedì 21 dicembre 2021), la giovane modella campana entrata nella Casa del Grande Fratello Vip nei giorni scorsi, finora non ha avuto neppure uno spazio in diretta. Qualcuno addirittura non si è neppure accorto della sua presenza. Lei, di contro, si è detta un po’ spaesata nonostante Soleil sia stata tra le prime a porgerle una mano.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Ultime Notizie dalla rete : Federica Calemme

, la giovane modella campana entrata nella Casa del Grande Fratello Vip nei giorni scorsi, finora non ha avuto neppure uno spazio in diretta. Qualcuno addirittura non si è neppure ...Una delle nuove entrate nella casa del Grande Fratello Vip 6 è, modella venticinquenne originaria di Casalnuovo di Napoli. La neo gieffina non ha tuttavia fatto un ingresso scoppiettante, tanto che in questi giorni si è vista e sentita poco e ...Federica Calemme è entrata da una settimana nella casa del Grande Fratello Vip ma sembrerebbe aver mostrato già dei malumori. Per prima cosa, durante la La nuova gieffina stanca di Manila Nazzaro ...Federica Calemme si fa sentire dopo giorni di silenzio ed attacca Manila: “ È da quando sono arrivata che rompe!”, il video dello sfogo.