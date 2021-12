Federica Calemme pensa di lasciare il GF Vip (ma nessuno si è accorto che è entrata) (Di martedì 21 dicembre 2021) Mai nella storia del GF Vip (nemmeno con Carla la modella dei piedi) mi era capitato di non sentire la voce di un concorrente nelle sue prime 48 ore in gioco. A parte per la clip di presentazione, Federica Calemme non si è vista e sentita né durante la diretta su Mediset Extra e nemmeno nella puntata di ieri sera. Durante la notte però la new entry si è lamentata e finalmente ha dato segni di vita. Tutto è iniziato con l’arrivo di Nathaly Caldonazzo, che nella casa del GF Vip ha già delle amiche. Per questo motivo Federica Calemme ha pensato di cedere alla nuova arrivata il suo posto a letto con Eva Grimaldi (che conosce Nathaly da anni), per andare a dormire con Sophie Codegoni. Manila Nazzaro però pare abbia fatto una battuta non gradita dalla Calemme: “Adesso ... Leggi su biccy (Di martedì 21 dicembre 2021) Mai nella storia del GF Vip (nemmeno con Carla la modella dei piedi) mi era capitato di non sentire la voce di un concorrente nelle sue prime 48 ore in gioco. A parte per la clip di presentazione,non si è vista e sentita né durante la diretta su Mediset Extra e nemmeno nella puntata di ieri sera. Durante la notte però la new entry si è lamentata e finalmente ha dato segni di vita. Tutto è iniziato con l’arrivo di Nathaly Caldonazzo, che nella casa del GF Vip ha già delle amiche. Per questo motivohato di cedere alla nuova arrivata il suo posto a letto con Eva Grimaldi (che conosce Nathaly da anni), per andare a dormire con Sophie Codegoni. Manila Nazzaro però pare abbia fatto una battuta non gradita dalla: “Adesso ...

Advertising

zazoomblog : Federica Calemme: chi è la nuova concorrente del GF Vip 6? Biografia e carriera dell’ex Professoressa - #Federica… - federicabifulco : Ma in tutto ciò, Federica Calemme l’ha detta una parola stasera?! #GFvip - JordeenDanvers : Federica Calemme è stata seriamente pagata per fare questa puntata vi rendete conto #gfvip - Mati11856814 : Mi spiace che Federica Calemme sia sempre in silenzio #gfvip - SilvioG92 : Federica Calemme e il suo contributo alla puntata #GFvip -