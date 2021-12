Fedele: “Sono sicuro, il Napoli farà qualche colpaccio di mercato” (Di martedì 21 dicembre 2021) Enrico Fedele sul prossimo mercato del Napoli L’opinionista ed ex dirigente sportivo Enrico Fedele, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Marte dove ha … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 21 dicembre 2021) Enricosul prossimodelL’opinionista ed ex dirigente sportivo Enrico, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Marte dove ha … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

ForzAzzurri1926 : NAPOLI, CLAMOROSO ANNUNCIO IN DIRETTA, PRONTO UN COLPACCIO DI GIUNTOLI. SI INFIAMMA IL MERCATO AZZURRO, I DETTAGLI… - vluccio : RT @GenCar5: @mazzettam @samgam75 @ramella_f @paologerbaudo @vecchidf Quelle dell'IBL sono abiezioni e calunnie. Non c'è un politico nella… - Aramcheck76 : RT @GenCar5: @mazzettam @samgam75 @ramella_f @paologerbaudo @vecchidf Quelle dell'IBL sono abiezioni e calunnie. Non c'è un politico nella… - vicdameth : “Sono pronta” disse, speranzosa e fedele, la dolce Maria prima di accogliere Gesù nel suo grembo. Seguendo le sue o… - Antonel52432350 : RT @GenCar5: @mazzettam @samgam75 @ramella_f @paologerbaudo @vecchidf Quelle dell'IBL sono abiezioni e calunnie. Non c'è un politico nella… -