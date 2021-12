Far Cry 6: disponibili le missioni gratuite con Danny Trejo (Di martedì 21 dicembre 2021) L’ultimo update di Far Cry 6 ha reso ufficialmente disponibili le missioni gratuite che hanno per protagonista l’attore Danny Trejo Sapevamo già da qualche mese, ancor prima dell’uscita del titolo, che Far Cry 6 avrebbe avuto delle missioni aggiuntive crossover con protagonista l’attore Danny Trejo. E dopo le news che le avevano anticipate, giunge finalmente il momento in cui tutti i giocatori del titolo firmato Ubisoft possono metterci le mani sopra, il tutto grazie all’ultimo aggiornamento della produzione. E vi farà sicuramente piacere sapere che non dovrete spendere ulteriore denaro per poterle giocare, dato che sono state rese disponibili in forma completamente gratuita. Far Cry 6 accoglie Danny ... Leggi su tuttotek (Di martedì 21 dicembre 2021) L’ultimo update di Far Cry 6 ha reso ufficialmenteleche hanno per protagonista l’attoreSapevamo già da qualche mese, ancor prima dell’uscita del titolo, che Far Cry 6 avrebbe avuto delleaggiuntive crossover con protagonista l’attore. E dopo le news che le avevano anticipate, giunge finalmente il momento in cui tutti i giocatori del titolo firmato Ubisoft possono metterci le mani sopra, il tutto grazie all’ultimo aggiornamento della produzione. E vi farà sicuramente piacere sapere che non dovrete spendere ulteriore denaro per poterle giocare, dato che sono state resein forma completamente gratuita. Far Cry 6 accoglie...

Advertising

dlcompare_it : Il protagonista di Machete e star iconica di Hollywood, Danny Trejo, vuole sostenere la rivoluzione a Yara in Far C… - Goskal1 : RT @DavidEvildrp: Far Cry® 6 Furia al volante (BRONZE) #PlayStationTrophy #PS5Share, #FarCry6 - DavidEvildrp : Far Cry® 6 Furia al volante (BRONZE) #PlayStationTrophy #PS5Share, #FarCry6 - jolynism : poi vabbe si parlava anche di far debuttare una subunit di 5 membri ma le foto teaser erano quelle di cry for me bo… - GamingToday4 : Far Cry 6: ripristinate le missioni con Danny Trejo! -