Falsi vaccini, 400 euro per una siringa vuota: così ottenevano il green pass (Di martedì 21 dicembre 2021) False vaccinazioni per richiedere il green pass. Dopo la storia del braccio finto, i poliziotti hanno fermato tre persone a Palermo, che in cambio di denaro fingevano di iniettare il vaccino. Si tratta di Filippo Accetta, leader locale del movimento No Vax, Giuseppe Tomasino e Anna Maria Lo Brano, un'infermiera che lavora all'ospedale Civico e fingeva L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

TgLa7 : Truffa a #Palermo infermiera fingeva di inoculare #vaccino e avrebbe incassato 100 euro per ogni prestazione non es… - SkyTG24 : Falsi vaccini, fermati a #Palermo leader No Vax e infermiera - MediasetTgcom24 : Falsi vaccini, fermati a Palermo un leader No vax e un'infermiera #Novax - MicheleAnnibale : RT @TgLa7: Truffa a #Palermo infermiera fingeva di inoculare #vaccino e avrebbe incassato 100 euro per ogni prestazione non eseguita. Accus… - RPezzucchi : Falsi vaccini,fermati a Palermo leader No Vax e infermiera: 100 euro per una siringa vuota -