False vaccinazioni in cambio di soldi, 3 fermi a Palermo (Di martedì 21 dicembre 2021) Avrebbero fatto finta di somministrare il vaccino anti Covid dietro compenso di denaro. Per questo la Digos di Palermo ha eseguito tre fermi su ordine della Procura del capoluogo siciliano. I reati contestati sono di corruzione, falso ideologico in atto pubblico e peculato. Tra gli indagati c'è anche una infermiera vaccinatrice dell'hub allestito alla Fiera del Mediterraneo che secondo i magistrati avrebbe soltanto simulato l'inoculazione del siero agli altri due indagati, oltre che a due parenti di uno di questi. I fermati sono Filippo Accetta, leader locale del movimento No Vax e protagonista anche di alcune manifestazioni nazionali, Giuseppe Tomasino e Anna Maria Lo Brano, un'infermiera che lavora all'ospedale Civico.Le immagini catturate dalle telecamere piazzate dagli investigatori della Digos di

