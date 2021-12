False vaccinazioni all'Hub di Palermo: ci sono un leader no vax e un'infermiera tra i tre fermi (Di martedì 21 dicembre 2021) La pandemia da Covid ha fatto emergere, in Italia e nel mondo, anche questo tipo di personalità dai tratti vili e squallidi: gente che si arricchisce con False vaccinazioni; e ovviamente anche chi ... Leggi su globalist (Di martedì 21 dicembre 2021) La pandemia da Covid ha fatto emergere, in Italia e nel mondo, anche questo tipo di personalità dai tratti vili e squallidi: gente che si arricchisce con; e ovviamente anche chi ...

