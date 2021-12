False vaccinazioni a Palermo, la Digos ferma tre persone (Di martedì 21 dicembre 2021) : un leader no vax, un suo amico e una infermiera dell’ospedale civico False vaccinazioni sono state scoperte dalla Digos di Palermo in seguito ad una indagine che ha tratto in arresto tre persone con l’accusa di corruzione, falso ideologico e peculato. I tre fermati sono Filippo Accetta, leader locale del movimento no vax, Giuseppe Tomasino e Anna Maria Lo Brano, un’infermiera che lavora all’ospedale civico. Quest’ultima fingeva di inoculare il siero vaccinale presso l’hub della Fiera del Mediterraneo. Leggi anche: NATALE, SILERI: “NESSUNA RESTRIZIONE SE I DATI RESTANO COSTANTI” La donna, ripresa dalle telecamere accuratamente posizionate, agiva sempre con la stessa tecnica. Dopo aver svuotato il siero contenuto della siringa in una garza in cotone, inseriva l’ago nel braccio del ... Leggi su 361magazine (Di martedì 21 dicembre 2021) : un leader no vax, un suo amico e una infermiera dell’ospedale civicosono state scoperte dalladiin seguito ad una indagine che ha tratto in arresto trecon l’accusa di corruzione, falso ideologico e peculato. I treti sono Filippo Accetta, leader locale del movimento no vax, Giuseppe Tomasino e Anna Maria Lo Brano, un’infermiera che lavora all’ospedale civico. Quest’ultima fingeva di inoculare il siero vaccinale presso l’hub della Fiera del Mediterraneo. Leggi anche: NATALE, SILERI: “NESSUNA RESTRIZIONE SE I DATI RESTANO COSTANTI” La donna, ripresa dalle telecamere accuratamente posizionate, agiva sempre con la stessa tecnica. Dopo aver svuotato il siero contenuto della siringa in una garza in cotone, inseriva l’ago nel braccio del ...

