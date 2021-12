False vaccinazioni a Palermo, ad agosto il leader no vax Filippo Accetta alla cena della Lega con Salvini: video (Di martedì 21 dicembre 2021) Filippo Accetta, uno dei No vax indagati per i falsi vaccini dalla Digos di Palermo, ad agosto era tra i partecipanti alla cena con il leader della Lega Matteo Salvini al ‘Taco Loco’, un ristorante di Palermo. Una serata organizzata dal deputato regionale Vincenzo Figuccia, segretario provinciale della Lega a Palermo, al quale il leader no-vax era molto Legato fino a due mesi fa. Ci sono anche video e manifesti che testimoniano il Legame di Accetta con la Lega, in particolare quelli che mobilitarono il Carroccio per il referendum sulla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021), uno dei No vax indagati per i falsi vaccini dDigos di, adera tra i partecipanticon ilMatteoal ‘Taco Loco’, un ristorante di. Una serata organizzata dal deputato regionale Vincenzo Figuccia, segretario provinciale, al quale ilno-vax era moltoto fino a due mesi fa. Ci sono anchee manifesti che testimoniano ilme dicon la, in particolare quelli che mobilitarono il Carroccio per il referendum sulla ...

