False dichiarazioni per reddito cittadinanza, 39 indagati a Palermo (Di martedì 21 dicembre 2021) commenta I carabinieri hanno denunciato alla Procura di Termini Imerese, nel Palermitano, 39 persone accusate di aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza. Secondo i militari, gli ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 21 dicembre 2021) commenta I carabinieri hanno denunciato alla Procura di Termini Imerese, nel Palermitano, 39 persone accusate di aver percepito indebitamente ildi. Secondo i militari, gli ...

Advertising

hele_fr : RT @MediasetTgcom24: False dichiarazioni per reddito cittadinanza, 39 indagati a Palermo #TerminiImerese - Galea100 : RT @MediasetTgcom24: False dichiarazioni per reddito cittadinanza, 39 indagati a Palermo #TerminiImerese - MediasetTgcom24 : False dichiarazioni per reddito cittadinanza, 39 indagati a Palermo #TerminiImerese - LKynes4 : @infocattolica i giornali gli hanno affibbiato 'delle dichiarazioni palesemente false. Sono capaci di tutto', a par… - FiLFelix11 : @barbarab1974 @MinisteroSalute Ricordiamo pure il silenzio dell'inetto Speranza in data 22/07 sulle dichiarazioni f… -