F1 | stampa spagnola | Sainz verso il rinnovo con la Ferrari fino al 2024

(Di martedì 21 dicembre 2021) Carlosvicino alcon la. Secondo le voci che stanno circolando in questi giorni in Spagna, il pilota, dopo un campionato nel quale ha chiuso al quinto posto in classifica (con 164.5 punti e 4 podi) alle spalle delle irraggiungibili coppie Red Bull e Mercedes, sarebbe pronto ad estendere il suo contratto con la Scuderia di Maranelloal. Voci alimentate anche dal ritorno come premium partner di Banco Santander (banca, già legata adal 2010 al 2017).è in scadenza di contratto alla fine del 2022. SportFace.

Carlos Sainz vicino al rinnovo con la Ferrari. Secondo le voci che stanno circolando in questi giorni in Spagna, il pilota sarebbe pronto ad estendere il suo contratto con la Scuderia di Maranello fin ...Roma, 21 dic. - Dopo un campionato nel quale ha chiuso al quinto posto in classifica piloti (con 164.5 punti e 4 podi), alle spalle delle irraggiungibili coppie ...