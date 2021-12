F1 | Romeo Lega | in Manovra 20mln per l' Autodromo di Monza

(Di martedì 21 dicembre 2021) E' stato approvato in commissione Bilancio del Senato un emendamento dellaper destinare 20 milioni di euro all'di. "Per i 100 anni dell', monumento nazionale dell'...

... è stato approvato in commissione l'emendamento dellache destina risorse all'impianto - ha spiegato in una nota il capogruppo dellaal Senato, Massimiliano- : 5 milioni per il 2022 ...L'emendamento portato avanti dal capogruppo dellain Senato Massimilianoha superato lo scoglio principale, quello della Commissione Bilancio, e come tutti gli altri attende ora solo il ...E' stato approvato in commissione Bilancio del Senato un emendamento della Lega per destinare 20 milioni di euro all'Autodromo di Monza. (ANSA) ...Annuncio vendita Alfa Romeo Giulia 2.2 Turbodiesel 180 CV AT8 Super usata del 2017 a Sassari nella sezione Auto usate di Automoto.it ...