F1, Ferrari annuncia il nuovo sponsor: torna il Banco Santander, percorso verso il carbon neutral 2030 (Di martedì 21 dicembre 2021) La Ferrari ha annunciato un nuovo sponsor per le prossime stagioni in F1. Il Cavallino Rampante sarà supportato dal Banco Santander, che torna dunque a sostenere la Rossa dopo il periodo 2010-2017 (quando si contese il titolo a Red Bull e Mercedes, senza però riuscire a conquistare il titolo iridato con i vari Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen e Felipe Massa). L’Istituto spagnolo tornerà a campeggiare in bella vista sulle monoposto e sulle tute di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Banco Santander troverà posto anche nelle competizioni GT a cui il Cavallino Rampante prenderà parte, dunque anche sulla Hypercar che dovrebbe vedere la luce nel 2023. La partnership avrà una durata pluriennale (non precisata). Nel 2020 ... Leggi su oasport (Di martedì 21 dicembre 2021) Lahato unper le prossime stagioni in F1. Il Cavallino Rampante sarà supportato dal, chedunque a sostenere la Rossa dopo il periodo 2010-2017 (quando si contese il titolo a Red Bull e Mercedes, senza però riuscire a conquistare il titolo iridato con i vari Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen e Felipe Massa). L’Istituto spagnolo tornerà a campeggiare in bella vista sulle monoposto e sulle tute di Charles Leclerc e Carlos Sainz.troverà posto anche nelle competizioni GT a cui il Cavallino Rampante prenderà parte, dunque anche sulla Hypercar che dovrebbe vedere la luce nel 2023. La partnership avrà una durata pluriennale (non precisata). Nel 2020 ...

