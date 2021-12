Ex Principe di Napoli, pronto il progetto: «Diventerà come la Cascina Cuccagna» (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nei giorni scorsi la Giunta ha approvato il preliminare: il cantiere a novembre 2022 Valesini: «Il modello è l’edificio a Milano, un mix di spazi commerciali, culturali e di ristorazione». Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nei giorni scorsi la Giunta ha approvato il preliminare: il cantiere a novembre 2022 Valesini: «Il modello è l’edificio a Milano, un mix di spazi commerciali, culturali e di ristorazione».

Advertising

infoitsport : Napoli, Zielinski arpeggia e Petagna fa a spallate. Il Mattino: 'Il principe Piotr' - chry_battiloro : @yourfairybabyy Principe di Napoli - Cirenderaliberi : Lezioni all’aperto – Professori Cappelli e De Sena: La dignità dell’uomo Il giorno 17 novembre, presso la Galleria… - AndreaIncorona8 : Come dice @claudioruss,questo #Napoli vi puo'rompere 'o musse.4 punti per noi,una passeggiata di salute??… - mary0377 : Perché a Napoli uno terrebbe un cammello in giardino? 'O Principe teneva a pantera ma chella era #Gomorra non #SabatoDomenicaELunedi -