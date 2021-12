Eva Grimaldi, Carmen Russo e Manila Nazzaro sbottano contro il Gf Vip: “Basta, non esistono solo Alex Belli e Soleil Sorge!” (Di martedì 21 dicembre 2021) Eva Grimaldi, Carmen Russo e Manila Nazzaro hanno sbottato contro il Gf Vip 6. Anche nel corso della puntata di ieri sera, argomento principale della serata è stato il rapporto tra Soleil Sorge e Alex Belli anche se quest’ultimo ha lasciato il programma da ormai diversi giorni. Le tre gieffine si sono ritrovate a chiacchierare e sono state d’accordo nel ritenere eccessiva tutta quest’attenzione su Alex e Soleil. Eva, arrivata nella Casa del Gf Vip 6 da poco, si è detta stufa di questa situazione: Tutta questa cosa ha stancato sinceramente. Io ero appassionata, adoravo da casa. Mangiavo i popcorn davanti la tv per la passione, sembrava Beautiful. All’inizio ti appassiona ma adesso ... Leggi su isaechia (Di martedì 21 dicembre 2021) Evahanno sbottatoil Gf Vip 6. Anche nel corso della puntata di ieri sera, argomento principale della serata è stato il rapporto traSorge eanche se quest’ultimo ha lasciato il programma da ormai diversi giorni. Le tre gieffine si sono ritrovate a chiacchierare e sono state d’accordo nel ritenere eccessiva tutta quest’attenzione su. Eva, arrivata nella Casa del Gf Vip 6 da poco, si è detta stufa di questa situazione: Tutta questa cosa ha stancato sinceramente. Io ero appassionata, adoravo da casa. Mangiavo i popcorn davanti la tv per la passione, sembrava Beautiful. All’inizio ti appassiona ma adesso ...

