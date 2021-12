(Di martedì 21 dicembre 2021) Al termine della diretta del Grande Fratello Vip, Eva Grimaldi,Nazzaro e Carmen Russo si sono interrogate sugli argomenti trattati in puntata, affermando di essere stufe delle dinamiche che riguardano Soleil Sorge eBelli. Eva eil GF Vip: “None Soleil!” Tutta questa cosa ha stancato sinceramente.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Eva e Manila contro il GF Vip: “Non esistono solo Alex e Soleil… basta!” – VIDEO - anna56491606 : RT @TizianaMele89: #Manila, Carmen, Eva hanno perfettamente ragione. Anche basta. Ci sono anche loro, ci sono anche altre persone che mer… - sonoariete_ : RT @TizianaMele89: #Manila, Carmen, Eva hanno perfettamente ragione. Anche basta. Ci sono anche loro, ci sono anche altre persone che mer… - Aly54326 : @Spettegulesss1 Classe+bellezza: Nathalie Sophie Miriana Valeria Jessica Lulu Katia Manila Federica Carmen Eva Soleil - SangueOssaAnima : RT @heythreshold: manila che dice ad eva che deve abituarsi ai modi di katia perché lei è così e non lo dice con cattiveria, che ci sono pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Eva Manila

Federica Calemme, entrata venerdì scorso, insieme adGrimaldi e Alessandro Basciano, ha già qualcosa da dire. L'ex professoressa de L'Eredità non sopporta più il comportamento dinei suoi ...La giovane ha ceduto il suo posto letto conGrimaldi alla nuova arrivata, amica dell'attrice, andando a dormire con Sophie. Una battuta di, però, non sarebbe stata affatto gradita dalla ...Tra Manila Nazzaro e Federica Calemme scoppia lo scontro: le due gieffine affrontano il primo confronto in Casa, ecco cos'è accaduto ...Tra tutte le new entry di queste ultime settimane, Federica è quella che ancora non sembra essere riuscita a legare con tutti i suoi coinquilini. Più volte nel corso dei suoi primi giorni nella Casa s ...