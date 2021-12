Eurocup | Venezia passa a Patrasso 78 - 68 Sanders e Bramos fanno il break

(Di martedì 21 dicembre 2021)68 - 78 La Reyer rialza la testa inespugnando, nonostante le assenze pesantissime (Stone, Tonut e De Nicolao a casa, Daye ed Echodas in panchina solo per arrivare ...

Gazzetta_it : #Eurocup: #Venezia, colpo a #Patrasso - Luxgraph : Eurocup, la Reyer Venezia batte 78-68 il Promitheas - sportface2016 : #Basket | #Eurocup, l'Umana Reyer #Venezia archivia la pratica Promitheas #Patras con un quarto periodo da urlo: fi… - MatteoPuzzuoli : Grandissima prova di #Venezia sul campo di #Patrasso nonostante le tantissime assenze (su tutte quelle di Daye e To…

PATRASSO -68 - 78 La Reyer rialza la testa inespugnando Patrasso, nonostante le assenze pesantissime (Stone, Tonut e De Nicolao a casa, Daye ed Echodas in panchina solo per arrivare a dieci ...Un altro canestro da oltre l'arco, questa volta di Mazzola, riporta gli ospiti a - 5, e dopo una marcatura greca è Sanders a dare il via a un nuovo parziale percon una tripla, poi Bramos ...L'Umana Reyer Venezia trionfa per 68-78 contro i greci del Promitheas Patras e fa un passo decisivo verso la qualificazione alla prossima fase dell'Eurocup 2021/2022 di basket.La squadra di De Raffaele gioca un ottimo ultimo quarto e ha la meglio in una sfida combattuta: decisivi i 13 punti ciascuno di Bramos, Watt e Sanders ...