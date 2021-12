Etiopia, perché i tigrini si ritirano (Di martedì 21 dicembre 2021) Quando Debretsion Gebremichael, presidente della regione autonoma del Tigray, che è in guerra con la federazione etiope, ha annunciato il ritiro dal fronte la domanda è stata: perché? La guerra procede a scatti dal novembre 2020 e ha procurato morti e crisi umanitaria (come tutte le guerre d’altronde). La superiorità tecnica di Addis Abeba c’è (com’è logico che sia), tuttavia l’equilibrio di forza era diventato evidente quando qualche settimana fa le unità del Fronte di liberazione del Tigray erano arrivate a duecento chilometri dalla capitale. In quel momento la stampa mainstream aveva ripreso una momentanea concentrazione sulle vicende del Sud del Mondo, occupandosi così di Etiopia. Dopo pochi giorni, però, è tornato il silenzio, anche perché il conflitto è al buio, il governo ha tagliato internet e i giornalisti sul campo non vanno ... Leggi su formiche (Di martedì 21 dicembre 2021) Quando Debretsion Gebremichael, presidente della regione autonoma del Tigray, che è in guerra con la federazione etiope, ha annunciato il ritiro dal fronte la domanda è stata:? La guerra procede a scatti dal novembre 2020 e ha procurato morti e crisi umanitaria (come tutte le guerre d’altronde). La superiorità tecnica di Addis Abeba c’è (com’è logico che sia), tuttavia l’equilibrio di forza era diventato evidente quando qualche settimana fa le unità del Fronte di liberazione del Tigray erano arrivate a duecento chilometri dalla capitale. In quel momento la stampa mainstream aveva ripreso una momentanea concentrazione sulle vicende del Sud del Mondo, occupandosi così di. Dopo pochi giorni, però, è tornato il silenzio, ancheil conflitto è al buio, il governo ha tagliato internet e i giornalisti sul campo non vanno ...

