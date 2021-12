Eni lancia una nuova sfida in ambito di digitalizzazione dei siti industriali

Leggi su linkiesta

(Di martedì 21 dicembre 2021) Sul proprio portale eniSpace – lo spazio di collaborazione dedicato ai fornitori – Eni hato unaorientata alla ricerca di nuove soluzioni innovative per migliorare l’efficienza operativa e la sicurezza dei propri impianti. Da sempre efficienza operativa e sicurezza sono temi al centro dell’interesse di Eni. In questa occasione l’azienda vuole focalizzare la propria attenzione nell’individuare opportunità per dematerializzare e digitalizzare le procedure di isolamento di macchinari e attrezzature con l’obiettivo di identificare nuove tecnologie atte a semplificare l’esecuzione delle attività e a perfezionarne ulteriormente il monitoraggio, al fine di intervenire significativamente nell’ottimizzazione delle operazioni di manutenzione (ordinaria e straordinaria) e conseguire il più alto grado di sicurezza dei lavoratori. In particolare, la ...