(Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic. - (Adnkronos) -ildell'energia elettrica che nella settimana da lunedì 13 a domenica 19 dicembre, secondo i dati comunicati dal Gestore dei Mercati Elettrici, ha registrato un aumento del 26,1% rispetto ai sette giorni precedenti con unmedio di acquisto dell'energia elettrica (PUN) pari a 322,24/MWh. In aumento anche i volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME, pari a 4,3 milioni di MWh (+1,5%). In riduzione invece la liquidità, al 71,1% (-0,8 punti percentuali) ma va considerato che la settimana precedente includeva una festività infrasettimanale. Quanto ai prezzi medi di vendita, ovunque in rialzo, sono variati tra 290,14/MWh di Sud, Calabria e Sicilia e 331,56/MWh del Nord.

Advertising

TV7Benevento : **Energia: Gme, vola prezzo elettricità, +26,1% a 322,24 euro/MWh**... - Luca4nrgs : LONDRA HA PARLATO! Italia Paese dell'anno! #draghi grande Presidente (del consiglio) Se nel 2022 pagherete l'ener… -

Ultime Notizie dalla rete : **Energia Gme

La Sicilia

... e in Italia la quotazione elettrica alper le forniture all'ingrosso di venerdì 17 dicembre ha ... e sui costi delle centrali a metano può comportare un rincaro finale sulla bolletta dell'...... in arrivo 3,8 miliardi: tutte le misure anti - rincari allo studio del Governo Prezzi dell'... e in Italia la quotazione elettrica alper le forniture all'ingrosso di venerdì 17 dicembre ...Prezzo medio (aritmetico) d'acquisto a 322,24 euro/MWh (+26,10%). Nella settimana n.50 del 2021 (da lunedi' 13 a domenica 19 dicembre), il GME ha registrato un prezzo medio di acquisto dell'energia el ...Il gas è in affanno, si spengono quattro reattori atomici in Francia, i prezzi del chilowattora impazziscono. E così l’Italia deve fare dietrofront ...