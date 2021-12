Empoli-Milan: probabili formazioni e dove vederla (Di martedì 21 dicembre 2021) Empoli-Milan è in programma per mercoledì 22 dicembre 2021. La gara sarà valida per la 19a giornata del campionato di Serie A. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20:45 direttamente dal “Castellani” di Empoli. Empoli-Milan: come arrivano le squadre? L’Empoli è reduce dal pareggio esterno per 1-1 sul campo dello Spezia. I toscani occupano il nono posto in classifica a quota 27 punti. La squadra di Andreazzoli è reduce da sei risultati utili consecutivi ed in campionato ha già battuto Juventus e Napoli. Battere il Milan sarebbe un altro grande colpo da parte dei toscani che salirebbero a quota 30 punti dopo il girone d’andata. I rossoneri però devono assolutamente ripartire dopo la sconfitta interna per 1-0 contro il Napoli. La vittoria in campionato manca da ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 21 dicembre 2021)è in programma per mercoledì 22 dicembre 2021. La gara sarà valida per la 19a giornata del campionato di Serie A. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20:45 direttamente dal “Castellani” di: come arrivano le squadre? L’è reduce dal pareggio esterno per 1-1 sul campo dello Spezia. I toscani occupano il nono posto in classifica a quota 27 punti. La squadra di Andreazzoli è reduce da sei risultati utili consecutivi ed in campionato ha già battuto Juventus e Napoli. Battere ilsarebbe un altro grande colpo da parte dei toscani che salirebbero a quota 30 punti dopo il girone d’andata. I rossoneri però devono assolutamente ripartire dopo la sconfitta interna per 1-0 contro il Napoli. La vittoria in campionato manca da ...

