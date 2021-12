Empoli-Milan, Pioli: “Ibrahimovic non ci sarà, non abbiamo finito la benzina” (Di martedì 21 dicembre 2021) Il tecnico del Milan Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Empoli-Milan, match del 19° turno di Serie A 2021/2022: “L’Empoli è forte, serviranno attenzione e determinazione. E’ una squadra rapida e vivace, allenata bene e che gioca un bel calcio. Mi auguro di fare una buona gara. L’Empoli è l’unica squadra che gioca con il centrocampo a rombo, ma ci siamo preparati bene. Ibrahimovic non ci sarà. Per lui un sovraccarico al ginocchio sinistro. Leao dovrebbe rientrare per il sei gennaio“. AGGIORNA LA DIRETTA “Contro il Napoli abbiamo fatto una buona gara, ma ci vuole più qualità. Purtroppo commettiamo alcuni errori che ci impediscono di fare risultato. Fuorigioco di Giroud? L’interpretazione della regola è ... Leggi su sportface (Di martedì 21 dicembre 2021) Il tecnico delStefanoè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di, match del 19° turno di Serie A 2021/2022: “L’è forte, serviranno attenzione e determinazione. E’ una squadra rapida e vivace, allenata bene e che gioca un bel calcio. Mi auguro di fare una buona gara. L’è l’unica squadra che gioca con il centrocampo a rombo, ma ci siamo preparati bene.non ci. Per lui un sovraccarico al ginocchio sinistro. Leao dovrebbe rientrare per il sei gennaio“. AGGIORNA LA DIRETTA “Contro il Napolifatto una buona gara, ma ci vuole più qualità. Purtroppo commettiamo alcuni errori che ci impediscono di fare risultato. Fuorigioco di Giroud? L’interpretazione della regola è ...

