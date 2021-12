Emiliano | disperato | regala l' assessorato alla Sanità della Puglia al centrodestra

(Di martedì 21 dicembre 2021) Rocco Palese, ex parlamentare di Forza Italia e assessore regionale al Bilancioai tempi del governatore Raffaele Fitto, nonché ultimo candidato presidente delcontro Nichi Vendola, sarà il nuovo assessore regionalepugliese al posto del professor Pierluigi Lopalco. E se possibile la nomina farà discutere ancora più di quella del predecessore. Stupì infatti tutti i bollettini d’Italia la calata politica dell’epidemiologo prezzemolino di tutti i programmi tv che nell’estate del 2020, nel bel mezzo tra prima e seconda ondata, decise la discesa in campo candidandosi alle regionali pugliesi nella lista civica di Michele. Forte dei 15 mila voti presirielezione del ras pugliese fu nominato assessore regionale ...

Ultime Notizie dalla rete : Emiliano disperato

