Eleonora Daniele furiosa a Storie Italiane sbotta contro Enrica Bonaccorti: “Non si scherza su queste cose” (Di martedì 21 dicembre 2021) Alta tensione a Storie Italiane, con Eleonora Daniele furiosa contro Enrica Bonaccorti per un intervento sgradito durante un servizio dedicato a un caso di presunto bullismo a Manduria. La conduttrice ha trovato particolarmente inopportuna la considerazione fatta dalla sua ospite, al punto da interrompere la cronaca della vicenda e sbottare senza mezzi termini davanti alle telecamere. Eleonora Daniele contro Enrica Bonaccorti a Storie Italiane Inaspettato sipario di tensione tra Eleonora Daniele ed Enrica Bonaccorti a Storie ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 21 dicembre 2021) Alta tensione a, conper un intervento sgradito durante un servizio dedicato a un caso di presunto bullismo a Manduria. La conduttrice ha trovato particolarmente inopportuna la considerazione fatta dalla sua ospite, al punto da interrompere la cronaca della vicenda ere senza mezzi termini davanti alle telecamere.Inaspettato sipario di tensione traed...

Lavanda591 : Enrica bonaccorti???????????? Eleonora Daniele ?????????????? #storieitaliane - ishka_iz : Ma, quella volta che Eleonora Daniele mise in imbarazzo col suo sarcasmo una ospite in diretta per un banale errore… - lucacotumaccio : Ho appena visto Eleonora daniela infervorarsi per una battuta ingenua della bonaccorti sul primitivo, e se l'avess… - DarioFabi1 : @MasterAb88 Che ascolti per Eleonora Daniele e L’eredità, non si vedevano da anni - zazoomblog : Marco Castoro Maria De Filippi Carlo Conti Eleonora Daniele Bruno Vespa Maurizio - #Marco #Castoro #Maria #Filippi… -