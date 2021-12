Effetto Omicron, vacanze annullate da 8 milioni di italiani (Di martedì 21 dicembre 2021) Le previsioni più pessimiste rimbalzate nelle ultime settimane tra gli operatori del settore arrivavano a prevedere già da qualche giorno fino a 11 milioni di rinunce Leggi su ilsole24ore (Di martedì 21 dicembre 2021) Le previsioni più pessimiste rimbalzate nelle ultime settimane tra gli operatori del settore arrivavano a prevedere già da qualche giorno fino a 11di rinunce

Advertising

Adnkronos : Effetto variante #Omicron, in Ue tornano test per viaggi. - Mimagaan : RT @DM_Deluca: Magari a qualcuno non è chiaro, ma nessuna modifica del green pass o dell'obbligo vaccinale avrà il minimo effetto sul picco… - AndreaMarano11 : RT @AndreaMarano11: ???? ?????????????????? Prima di emanare nuove restrizioni, Draghi attende i dati sulla variante Omicron Si punta a incentivare pr… - infoiteconomia : Effetto Omicron sulle Borse, c'è paura tra gli investitori. Piazza Affari chiude in rosso - okwlor : RT @DM_Deluca: Magari a qualcuno non è chiaro, ma nessuna modifica del green pass o dell'obbligo vaccinale avrà il minimo effetto sul picco… -