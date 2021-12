Educazione finanziaria, un premio per 61 studenti “fuoriclasse” (Di martedì 21 dicembre 2021) Sessantuno giovani talenti della scuola italiana sono stati premiati nell’ambito della quinta edizione del progetto “I fuoriclasse della scuola”. L’iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione tra Ministero dell’Istruzione e Fondazione per l’Educazione finanziaria con ABI, Confindustria e Museo del Risparmio. abr/grt/mrv su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 dicembre 2021) Sessantuno giovani talenti della scuola italiana sono stati premiati nell’ambito della quinta edizione del progetto “Idella scuola”. L’iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione tra Ministero dell’Istruzione e Fondazione per l’con ABI, Confindustria e Museo del Risparmio. abr/grt/mrv su Il Corriere della Città.

