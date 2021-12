**Editoria: Moles, 'mia speranza non solo tutela ma creazione nuova occupazione'** (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "I tavoli sono una mia iniziativa di tipo informale che vogliono essere un momento dove ognuno degli attori del sistema possa esprimere la sua opinione e contributo di idee insieme al Dipartimento. Creare un modo informale e più diretto di confronto". Così il sottosegretario con delega all'editoria Giuseppe Moles presentando il dossier 'Il sostegno all'editoria nei principali Paesi d'Europa'. "Tutto questo sforzo parte dal presupposto che nel momento in cui si deve esaurire il processo spot di sostegno, tutti gli strumenti che noi possiamo mettere a disposizione non possono che partire dalla tutela dell'occupazione. La mia speranza che non solo si possano tutelare ma consentire alle imprese di creare nuova occupazione". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "I tavoli sono una mia iniziativa di tipo informale che vogliono essere un momento dove ognuno degli attori del sistema possa esprimere la sua opinione e contributo di idee insieme al Dipartimento. Creare un modo informale e più diretto di confronto". Così il sottosegretario con delega all'editoria Giuseppepresentando il dossier 'Il sostegno all'editoria nei principali Paesi d'Europa'. "Tutto questo sforzo parte dal presupposto che nel momento in cui si deve esaurire il processo spot di sostegno, tutti gli strumenti che noi possiamo mettere a disposizione non possono che partire dalladell'. La miache nonsi possanore ma consentire alle imprese di creare".

