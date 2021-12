Ecco come sarà il nuovo stadio di Inter e Milan (Di martedì 21 dicembre 2021) La "Cattedrale" sarà la nuova casa di Inter e Milan. Ad annunciarlo i due club meneghini con un comunicato congiunto: battuta la concorrenza di Manica-Sportium Leggi su ilgiornale (Di martedì 21 dicembre 2021) La "Cattedrale"la nuova casa di. Ad annunciarlo i due club meneghini con un comunicato congiunto: battuta la concorrenza di Manica-Sportium

Advertising

alex_orlowski : Ecco l'analisi degli autori del #tweetbombing contro #Draghi. Come sempre la solita accozzaglia di account di Ultra… - Agenzia_Ansa : Dal furto di dati ai Vip al cloud, ecco i rischi cyber del 2022. Esperti ad aziende, 'più protezione e pensare come… - robertosaviano : I quotidiani che mi accusano di plagio, “contigui con ambienti camorristi”, come afferma una ordinanza del Gip di R… - monsieur_dapoz : RT @stebaraz: Ecco a voi il nuovo stadio di Milano: come vedete dal rendering sarà costruito nella foresta pluviale che si estende a Nord O… - Ilsaggiopetty : RT @stebaraz: Ecco a voi il nuovo stadio di Milano: come vedete dal rendering sarà costruito nella foresta pluviale che si estende a Nord O… -