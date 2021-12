Ecco chi sono i 'giovani' che governano il mondo: da Boric a Macron (Di martedì 21 dicembre 2021) A soli 35 anni, Gabriel Boric è diventato il presidente del Cile e figura fra i più giovani governanti del mondo. Boric, erede politico delle rivolte dell'ottobre 2019, propone di rafforzare il ruolo ... Leggi su globalist (Di martedì 21 dicembre 2021) A soli 35 anni, Gabrielè diventato il presidente del Cile e figura fra i piùgovernanti del, erede politico delle rivolte dell'ottobre 2019, propone di rafforzare il ruolo ...

