E’ nato il figlio di Veera Kinnunen, la prima foto da mamma della ballerina (Di martedì 21 dicembre 2021) Veera Kinnunen ha dato alla luce il suo primo figlio. La ballerina di Ballando con le Stelle ovviamente assente in questa edizione che si è appena conclusa è diventata mamma. Sui social ha appena annunciato il lieto evento rivelando il nome scelto per il suo bambino. Il figlio di Veera Kinnunen si chiama Valter Rosario Arvo Mingoia e la ballerina ha aggiunto la data di nascita e l’orario esatto in cui è diventata mamma. Il 19 dicembre alle 21:52 momenti che non dimenticherà mai e che ha scritto nella didascalia della sua prima foto da mamma. Veera non ha voluto subito presentare suo figlio, ha mantenuto il segreto per ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 21 dicembre 2021)ha dato alla luce il suo primo. Ladi Ballando con le Stelle ovviamente assente in questa edizione che si è appena conclusa è diventata. Sui social ha appena annunciato il lieto evento rivelando il nome scelto per il suo bambino. Ildisi chiama Valter Rosario Arvo Mingoia e laha aggiunto la data di nascita e l’orario esatto in cui è diventata. Il 19 dicembre alle 21:52 momenti che non dimenticherà mai e che ha scritto nella didascaliasuadanon ha voluto subito presentare suo, ha mantenuto il segreto per ...

