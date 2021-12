È nato Carlo, il terzo figlio di Biagio Antonacci: tanti gli auguri vip (Di martedì 21 dicembre 2021) Biagio Antonacci è diventato papà per la terza volta. Martedì 21 dicembre 2021 è nato Carlo, e a dare l’annuncio del lieto evento è stato lo stesso cantante con un post sul suo profilo ufficiale Instagram. “Che ci sia un nuovo albero per ogni nuova vita. È nato Carlo, mio figlio” con queste parole ha dato la notizia dell’arrivo del suo terzogenito e il primo bambino avuto con la compagna Paola Cardinale. A corredo del messaggio, la voce di Iris ha condiviso la foto di un ulivo appena piantato, al quale è appeso un fiocco azzurro. Vi raccomandiamo... Alessio Boni è di nuovo papà: è nato Riccardo La coppia sta insieme dal 2004, e in tutti questi anni ha protetto la loro ... Leggi su diredonna (Di martedì 21 dicembre 2021)è diventato papà per la terza volta. Martedì 21 dicembre 2021 è, e a dare l’annuncio del lieto evento è stato lo stesso cantante con un post sul suo profilo ufficiale Instagram. “Che ci sia un nuovo albero per ogni nuova vita. È, mio” con queste parole ha dato la notizia dell’arrivo del suogenito e il primo bambino avuto con la compagna Paola Cardinale. A corredo del messaggio, la voce di Iris ha condiviso la foto di un ulivo appena piantato, al quale è appeso un fiocco azzurro. Vi raccomandiamo... Alessio Boni è di nuovo papà: èRiccardo La coppia sta insieme dal 2004, e in tutti questi anni ha protetto la loro ...

Advertising

VanityFairIt : Il cantante saluta sui social l’arrivo del piccolo Carlo: «Che ci sia un nuovo albero per ogni nuova vita». Si trat… - Luca67Salmaso : RT @BiagioAntonacci: Che ci sia un nuovo albero per ogni nuova vita. È nato Carlo, mio figlio. . #MammaPaola - 34_liss : RT @BiagioAntonacci: Che ci sia un nuovo albero per ogni nuova vita. È nato Carlo, mio figlio. . #MammaPaola - Domenico1oo777 : RT @BiagioAntonacci: Che ci sia un nuovo albero per ogni nuova vita. È nato Carlo, mio figlio. . #MammaPaola - PRATIMANUELA : RT @BiagioAntonacci: Che ci sia un nuovo albero per ogni nuova vita. È nato Carlo, mio figlio. . #MammaPaola -