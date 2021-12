“È nato Carlo!”. Fiocco azzurro per il cantante italiano, papà per la terza volta a 58 anni (Di martedì 21 dicembre 2021) “Che ci sia un nuovo albero per ogni nuova vita. È nato Carlo, mio figlio” ha scritto, ricevendo subito gli auguri dei fan e degli amici e colleghi. Un messaggio stringato, quello del cantante italiano, papà per la terza volta a 58 anni dopo aver avuto Paolo e Giovanni. Una scelta non casuale quella di accompagnare la notizia della nascita del piccolo Carlo con l’immagine di un albero. Negli anni infatti il cantate ha sviluppato un rapporto molto solido con la natura. “Vorrei una società che desse valore alla conoscenza della terra. È un argomento da trattare da subito…. nelle scuole… dove andrebbero dedicati tempo e spazio per dare vita alla natura nell’anima dei più piccoli. Dove si dovrebbe dare priorità al vero, partendo proprio ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 dicembre 2021) “Che ci sia un nuovo albero per ogni nuova vita. ÈCarlo, mio figlio” ha scritto, ricevendo subito gli auguri dei fan e degli amici e colleghi. Un messaggio stringato, quello delper laa 58dopo aver avuto Paolo e Giov. Una scelta non casuale quella di accompagnare la notizia della nascita del piccolo Carlo con l’immagine di un albero. Negliinfatti il cantate ha sviluppato un rapporto molto solido con la natura. “Vorrei una società che desse valore alla conoscenza della terra. È un argomento da trattare da subito…. nelle scuole… dove andrebbero dedicati tempo e spazio per dare vita alla natura nell’anima dei più piccoli. Dove si dovrebbe dare priorità al vero, partendo proprio ...

Advertising

BiagioAntonacci : Che ci sia un nuovo albero per ogni nuova vita. È nato Carlo, mio figlio. . #MammaPaola - laurapausiniwt : RT @BiagioAntonacci: Che ci sia un nuovo albero per ogni nuova vita. È nato Carlo, mio figlio. . #MammaPaola - Salvato54534594 : RT @BiagioAntonacci: Che ci sia un nuovo albero per ogni nuova vita. È nato Carlo, mio figlio. . #MammaPaola - alessiab00 : RT @BiagioAntonacci: Che ci sia un nuovo albero per ogni nuova vita. È nato Carlo, mio figlio. . #MammaPaola - TeresaChiara98 : RT @BiagioAntonacci: Che ci sia un nuovo albero per ogni nuova vita. È nato Carlo, mio figlio. . #MammaPaola -

Ultime Notizie dalla rete : nato Carlo Il Milita a Gaia Guiducci, Premi Speciali per i CT Mazzanti e De Giorgi Il premio, nato nel 2002, nei 18 anni precedenti ha omaggiato gli addetti ai lavori che hanno ... Salvatore Rossini, il presidente CONI Giovanni Malagò e lo storico presidente della FIPAV, Carlo Magri. ...

Biagio Antonacci papà, fiocco azzurro sui social: è nato Carlo Biagio Antonacci papà: lo annuncio sui social con un fiocco azzurro. Carlo, questo il nome del bambino, è nato da mamma Paola. 'Che ci sia un nuovo Alberto per ogni nuova vita; è nato Carlo, mio figlio' , le parole di Biagio Antonacci nel condividere la lieta notizia su Instagram. Per Biagio Antonacci si tratta del terzo figlio avuto con la compagna Paola Cardinale.

Biagio Antonacci papà, fiocco azzurro sui social: è nato Carlo OptiMagazine Fiocco azzurro per Biagio Antonacci: splendida notizia per il cantautore È nato Biagio Antonacci: il cantautore di Rozzano è diventato padre per la terza volta. L'annuncio su Instagram.

Biagio Antonacci papà per la terza volta: è nato il figlio con Paola Cardinale Biagio Antonacci è diventato padre per la terza volta assieme alla compagna Paola Cardinale, come ha annunciato lui stesso sui social ...

Il premio,nel 2002, nei 18 anni precedenti ha omaggiato gli addetti ai lavori che hanno ... Salvatore Rossini, il presidente CONI Giovanni Malagò e lo storico presidente della FIPAV,Magri. ...Biagio Antonacci papà: lo annuncio sui social con un fiocco azzurro., questo il nome del bambino, èda mamma Paola. 'Che ci sia un nuovo Alberto per ogni nuova vita; è, mio figlio' , le parole di Biagio Antonacci nel condividere la lieta notizia su Instagram. Per Biagio Antonacci si tratta del terzo figlio avuto con la compagna Paola Cardinale.È nato Biagio Antonacci: il cantautore di Rozzano è diventato padre per la terza volta. L'annuncio su Instagram.Biagio Antonacci è diventato padre per la terza volta assieme alla compagna Paola Cardinale, come ha annunciato lui stesso sui social ...