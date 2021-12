E' morta la ragazzina di 12 anni che si era sentita male lo scorso venerdì a scuola (Di martedì 21 dicembre 2021) Si è purtroppo spenta nella serata di ieri attorno alle ore 20.00, come riporta tgcom24 , la ragazzina di 12 anni che quattro giorni fa, venerdi scorso, in una scuola media inferiore di Prato mentre stava parlando con alcune compagne di classe nella palestra della scuola prima ... Leggi su valdelsa (Di martedì 21 dicembre 2021) Si è purtroppo spenta nella serata di ieri attorno alle ore 20.00, come riporta tgcom24 , ladi 12che quattro giorni fa, venerdi, in unamedia inferiore di Prato mentre stava parlando con alcune compagne di classe nella palestra dellaprima ...

