Due vedovi allegri: lo stravagante spettacolo in scena a Napoli (Di martedì 21 dicembre 2021) Due vedovi allegri questo il titolo dello spettacolo che andrà in scena al Teatro Augusteo di Napoli con Carlo Buccirosso e Biagio Izzo. Scopriamo insieme cosa c’è da sapere sulla commedia che andrà in scena nel periodo natalizio. Di cosa tratta lo spettacolo Due vedovi allegri? Due vedovi allegri è lo spettacolo scritto e diretto e interpretato da Carlo Buccirosso. Oltre al registra il cast è composto da Biagio Izzo, Gino Monteleone, Elvira Zingone, Donatella De Felice, Floriana Monici e Roberto Giordano. Lo spettacolo andrà in scena nel periodo natalizio sarà infatti replicato dal 23 dicembre 2021 fino al 16 gennaio 2022e vivrà la prima ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 21 dicembre 2021) Duequesto il titolo delloche andrà inal Teatro Augusteo dicon Carlo Buccirosso e Biagio Izzo. Scopriamo insieme cosa c’è da sapere sulla commedia che andrà innel periodo natalizio. Di cosa tratta loDue? Dueè loscritto e diretto e interpretato da Carlo Buccirosso. Oltre al registra il cast è composto da Biagio Izzo, Gino Monteleone, Elvira Zingone, Donatella De Felice, Floriana Monici e Roberto Giordano. Loandrà innel periodo natalizio sarà infatti replicato dal 23 dicembre 2021 fino al 16 gennaio 2022e vivrà la prima ...

Advertising

TeatroAugusteo : Dal 23 dicembre 2021 al 16 gennaio 2022 CARLO BUCCIROSSO e BIAGIO IZZO in DUE VEDOVI ALLEGRI scritto e diretto da C… - Lu_zialadybug : nel #governoConte2 che ancor oggi, non solo dai/lle vedovi/e, è ancora reclamato come il miglior governo in assolut… - frevarcom : Due vedovi allegri: Buccirosso e Izzo sbarcano all’Augusteo - WordNews_it : Due vedovi allegri, Buccirosso e Izzo all'Augusteo di Napoli Da giovedì 23 dicembre 2021 a domenica 16 gennaio 2022… - TeatroAugusteo : Dal 23 Dicembre, Carlo Buccirosso e Biagio Izzo vi aspettano al Teatro Augusteo con Due Vedovi Allegri, scritto e d… -