Due morti in casa, con loro anche i cani. La scoperta dei carabinieri: “Cosa è successo là dentro” (Di martedì 21 dicembre 2021) Da giorni non si avevano più notizie di due uomini. Sono stati i familiari di uno dei due a fare scattare l’allarme dopo aver chiesto aiuto ai carabinieri perché non si avevano più notizie. L’ultima cella telefonica agganciata da uno dei due uomini, che abitava a Sommacampagna, era stata quella di Bosco Chiesanuova (Verona) ed è lì che erano andati Protezione civile, vigili del fuoco, ed erano stati convogliati i droni di Varese. Poi dopo diverse ore di ricerche è stata fatta la macabra scoperta. I corpi di Riccardo Burli, 51 anni, nato a Verona e residente in città, e Paolo De Francesco, nato a Messina e residente a Sommacampagna, classe 1971 sono stati trovati senza vita in una casa a Bosco Chiesanuova, nella Lessinia. I cadaveri dei due uomini, secondo quanto ricostruito finora, erano all’interno di una casa in ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 dicembre 2021) Da giorni non si avevano più notizie di due uomini. Sono stati i familiari di uno dei due a fare scattare l’allarme dopo aver chiesto aiuto aiperché non si avevano più notizie. L’ultima cella telefonica agganciata da uno dei due uomini, che abitava a Sommacampagna, era stata quella di Bosco Chiesanuova (Verona) ed è lì che erano andati Protezione civile, vigili del fuoco, ed erano stati convogliati i droni di Varese. Poi dopo diverse ore di ricerche è stata fatta la macabra. I corpi di Riccardo Burli, 51 anni, nato a Verona e residente in città, e Paolo De Francesco, nato a Messina e residente a Sommacampagna, classe 1971 sono stati trovati senza vita in unaa Bosco Chiesanuova, nella Lessinia. I cadaveri dei due uomini, secondo quanto ricostruito finora, erano all’interno di unain ...

Advertising

lorepregliasco : Ci sono ormai molti segnali sul fatto che Omicron sia decisamente più contagiosa di Delta. Per come funziona un and… - Agenzia_Ansa : Sale a quattro il bilancio delle vittime di lavoro di oggi. Gli incidenti a Ischia e nel Salernitano, nel Taranti… - occhio_notizie : Banditi morti nella rapina a Grinzane Cavour: complice patteggia 4 anni e due mesi - GufoItaliano : @MaleficoRojo @Davide85577925 @francesca_p42 Perché se sei vaccinato e stai male ti danno i monoclonali ed in due g… - BeppeNosenzo : RT @ElGusty99523701: #ViaNantro Da gennaio ad Agosto 98.100 morti di nessuna correlazione 'morti nel sonno'. 45.000 per malore. Cifre alt… -