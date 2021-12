Dries Mertens: “Futuro? Sul contratto c’è un’opzione, qui sto da Dio…” (Di martedì 21 dicembre 2021) Il legame con la città e con la maglia dei partenopei è, ormai, davvero indissolubile. Un rapporto che, dopo nove lunghi anni, si è cementificato così tanto da rendere Dries Mertens, belga di nascita, un napoletano d’azione. Il calciatore del Napoli ha parlato del suo prossimo Futuro toccando anche gli argomenti inerenti all’ultima, trionfale, sfida di campionato contro il Milan e dicendo la sua sul mister Luciano Spalletti. Le parole di Dries Mertens Ecco le parole di Dries Mertens rilasciate ai microfoni di Sky Sport: “C’è un’opzione nel contratto, vediamo cosa succede. Lo dico sempre, in questi nove anni sono stato da Dio. Ho dato tutto e Napoli, a sua volta, mi ha dato tutto. Spero si possa continuare, se non sarà così ci ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 dicembre 2021) Il legame con la città e con la maglia dei partenopei è, ormai, davvero indissolubile. Un rapporto che, dopo nove lunghi anni, si è cementificato così tanto da rendere, belga di nascita, un napoletano d’azione. Il calciatore del Napoli ha parlato del suo prossimotoccando anche gli argomenti inerenti all’ultima, trionfale, sfida di campionato contro il Milan e dicendo la sua sul mister Luciano Spalletti. Le parole diEcco le parole dirilasciate ai microfoni di Sky Sport: “C’ènel, vediamo cosa succede. Lo dico sempre, in questi nove anni sono stato da Dio. Ho dato tutto e Napoli, a sua volta, mi ha dato tutto. Spero si possa continuare, se non sarà così ci ...

