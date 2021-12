Draghi “Grazie ai vaccini siamo ripartiti | ma serve cautela”

Leggi su ildenaro

(Di martedì 21 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “La campagna di vaccinazione ci ha permesso di salvare vite e di riaprire l’economia, le scuole, i luoghi della nostra socialità. L’arrivo della stagione invernale e la diffusione della variante Omicron ci obbligano però alla massimanella gestione dei prossimi mesi”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario, nel suo intervento alla cerimonia di chiusura della XIV Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici d’Italia nel mondo.“Il contrasto alla pandemia non è una questione soltanto interna, ma un tema centrale per la politica estera. Durante la presidenza del G20, abbiamo incoraggiato la comunità globale a “vaccinare il mondo”, per aiutare i cittadini dei Paesi più vulnerabili e ridurre il rischio di nuove varianti – ha proseguito il premier -. Il Global Health Summit dello scorso maggio a Roma ha visto i ...