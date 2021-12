Draghi apre alla riforma delle pensioni | purché non sia messa a repentaglio la sostenibilità del sistema nel

(Di martedì 21 dicembre 2021) L'incontro che si è tenuto ieri tra il Premier, Mario, e la parte sindacale riuniti a Palazzo Chigi per discutere del capitoloè stato breve e conciso. A quanto pare il governo è ...

Il presidente del Consiglio, Mario, è tornato a incontrare i sindacati a palazzo Chigi pochi giorni dopo lo sciopero generale proclamato da Cgil e Uil ealla richiesta dei rappresentanti ...... la Francia che si è appena legata all'Italia con un Trattato assai forte e impegnativo, siun ...il più adatto perch in un'Europa a trazione italo(franco) - tedesca sia proprio Marioa ...Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è tornato a incontrare i sindacati a palazzo Chigi pochi giorni dopo lo sciopero generale proclamato da Cgil e Uil e apre alla richiesta dei rappresentanti d ...Nuovo round di confronto ieri tra Governo e Sindacati sulla flessibilità in uscita e sui correttivi alla Legge Fornero. I sindacati puntano su un'uscita a 62 anni o con 41 anni di contributi per tutti ...