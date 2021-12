Dopo un 2020 in negativo si riprendono i valori degli affitti. Gli studenti si affacciano di nuovo sul mercato (Di martedì 21 dicembre 2021) MILANO – Uno dei segmenti di mercato su cui si è avvertito maggiormente l’impatto del Covid è quello delle locazioni residenziali. Il ricorso alla didattica a distanza e allo smart working ha tenuto nei loro luoghi di origine molti studenti e lavoratori fuori sede, determinando così un’offerta maggiore e una minore domanda. Ad alimentare l’offerta ci sono anche numerosi immobili che, affittati negli anni scorsi tramite short rent, sono adesso immessi sul canale residenziale al fine di recuperare parte delle spese. Queste le considerazioni dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, che ha preso in esame il comparto delle locazioni residenziali. “Dopo un 2020 che ha chiuso con un importante calo dei canoni residenziali – afferma Fabiana Megliola, Responsabile Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa – nel primo semestre del 2021 si ... Leggi su lopinionista (Di martedì 21 dicembre 2021) MILANO – Uno dei segmenti disu cui si è avvertito maggiormente l’impatto del Covid è quello delle locazioni residenziali. Il ricorso alla didattica a distanza e allo smart working ha tenuto nei loro luoghi di origine moltie lavoratori fuori sede, determinando così un’offerta maggiore e una minore domanda. Ad alimentare l’offerta ci sono anche numerosi immobili che, affittati negli anni scorsi tramite short rent, sono adesso immessi sul canale residenziale al fine di recuperare parte delle spese. Queste le considerazioni dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, che ha preso in esame il comparto delle locazioni residenziali. “unche ha chiuso con un importante calo dei canoni residenziali – afferma Fabiana Megliola, Responsabile Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa – nel primo semestre del 2021 si ...

