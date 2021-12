Dopo tre mesi cala l' efficacia di AstraZeneca

Leggi su agi

(Di martedì 21 dicembre 2021) AGI - La protezione offerta dal vaccino antiCovid sviluppato dall'Università di Oxford insieme adsembra diminuire significativamentetredalla somministrazione della seconda dose. Questo è quanto emerge da uno studio, pubblicato sulla rivista The Lancet, condotto dagli scienziati dell'Università di Edimburgo, dell'Università di Glasgow, dell'Università di Aberdeen, della Victoria University di Wellington, dell'Universidade do Estado do Rio de Janeiro e dell'Universidade Federal de Bahia, che hanno valutato i set di dati raccolti in Scozia e in Brasile. Il team, guidato da Aziz Sheikh, ha infatti considerato le informazioni relative a due milioni di scozzesi e 42 milioni di brasiliani immunizzari con il vaccino. Questi risultati, sottolineano gli autori, evidenziano la necessità di ...