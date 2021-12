Dopo Milan-Napoli uno spettro si aggira per la Padania, è lo spettro del piangina (Di martedì 21 dicembre 2021) Uno spettro si aggira per tutto il territorio della Padania. Anzi, tanti spettri, molti di più di uno solo. Gli spettri delle cadute, anzi delle rovinose cadute di dignità, di professionalità, di buon senso, di obiettività che ha coinvolto centinaia di onesti (fino a prova contraria) lavoratori dei media, di quelli, in particolare, che si occupano del gioco del calcio. Le cadute, provocate da un irresistibile bisogno di arrampicarsi sugli specchi, hanno coinvolto masse di opinionisti della domenica (absit iniuria, lo dico solo perché lo fanno di preferenza la domenica sera), conduttori e conduttrici, ex-arbitri in servizio permanente effettivo, comici, nani, ballerine, giocolieri e varia umanità, tutti ‘convenuti dai monti e dai piani’ per dimostrarci che il gol del Milan non andava, mai e poi mai, ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 dicembre 2021) Unosiper tutto il territorio della. Anzi, tanti spettri, molti di più di uno solo. Gli spettri delle cadute, anzi delle rovinose cadute di dignità, di professionalità, di buon senso, di obiettività che ha coinvolto centinaia di onesti (fino a prova contraria) lavoratori dei media, di quelli, in particolare, che si occupano del gioco del calcio. Le cadute, provocate da un irresistibile bisogno di arrampicarsi sugli specchi, hanno coinvolto masse di opinionisti della domenica (absit iniuria, lo dico solo perché lo fanno di preferenza la domenica sera), conduttori e conduttrici, ex-arbitri in servizio permanente effettivo, comici, nani, ballerine, giocolieri e varia umanità, tutti ‘convenuti dai monti e dai piani’ per dimostrarci che il gol delnon andava, mai e poi mai, ...

