Dopo l'Italia altri 8 paesi chiedono il tampone ai vaccinati (Di martedì 21 dicembre 2021) Malgrado le polemiche della scorsa settimana, l'Italia fa scuola in materia di gestione della pandemia nell'Unione Europea. Da martedì scorso, quando il governo Draghi ha deciso a sorpresa di imporre tamponi anche ai vaccinati in arrivo in Italia da altri paesi europei suscitando malumori a Bruxelles, sono ormai ben otto gli Stati membri che hanno deciso di adottare la stessa misura. L'elenco con cui la Commissione Europea tiene il conto dei cambiamenti adottati dalle capitali sulle restrizioni ai viaggi nell'Unione si allunga ogni giorno di più. E così ora, oltre a Italia, Portogallo (prima a introdurlo) e Grecia, anche Austria, Svezia, Irlanda, Lettonia, Cipro chiedono il risultato negativo di un test anti-covid ai vaccinati in arrivo da ...

