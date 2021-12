Dopo due mesi Calenda lascia il Campidoglio (Di martedì 21 dicembre 2021) AGI - Dopo due mesi Carlo Calenda lascia il suo scranno di consigliere capitolino, all'attivo 3 presenze su 9 sedute dell'Assemblea. Già in giornata, viene riferito, avvierà le pratiche per le dimissioni, al suo posto subentra Francesco Carpano, della lista Calenda. Il leader di Azione aveva anticipato già in campagna elettorale durante la corsa al Campidoglio, che lo ha visto arrivare terzo con il 19,8%, che se non fosse diventato sindaco avrebbe lasciato il posto, vista la difficoltà di coniugare l'impegno di europarlamentare e leader di partito con il ruolo in Comune. "Come previsto e dichiarato agli elettori prima del voto, la presenza in Consiglio Comunale è incompatibile con il lavoro di europarlamentare e leader di partito. Rimanere per ragioni simboliche è ... Leggi su agi (Di martedì 21 dicembre 2021) AGI -dueCarloil suo scranno di consigliere capitolino, all'attivo 3 presenze su 9 sedute dell'Assemblea. Già in giornata, viene riferito, avvierà le pratiche per le dimissioni, al suo posto subentra Francesco Carpano, della lista. Il leader di Azione aveva anticipato già in campagna elettorale durante la corsa al, che lo ha visto arrivare terzo con il 19,8%, che se non fosse diventato sindaco avrebbeto il posto, vista la difficoltà di coniugare l'impegno di europarlamentare e leader di partito con il ruolo in Comune. "Come previsto e dichiarato agli elettori prima del voto, la presenza in Consiglio Comunale è incompatibile con il lavoro di europarlamentare e leader di partito. Rimanere per ragioni simboliche è ...

