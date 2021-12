Donna assume il Grinch per una festa natalizia e lui le distrugge casa | “Uova e detersivo ovunque | anche mio figlio è stato sporcato Sono disgustata”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 dicembre 2021) Dev’essersi immedesimato troppo nel personaggio e un party di Natale per bambini è diventato il set di un film ‘horror’. Siamo nell’Irlanda del Nord, e – come riportato dal Daily Mail – la signora Laura Magill ha deciso di organizzare unaper ile gli amici, ingaggiando un attore che interpretasse il ruolo del. Come da accordi l’uomo si è presentato con tanto di costume verde e peloso. Ma quello che è accaduto dopo non era affatto previsto. O almeno questo è quello che ha raccontato la signora in un post pubblicato su Facebook il 13 dicembre e diventato viralesu Twitter: “Ho pagato 85 pound per la visita del”, ha esordito la. Poi ha spiegato di aspettarsi una sorta di messa in scena con “qualche lotta con i cuscini, ...