Donald Trump dice di aver ricevuto la terza dose del vaccino e viene sommerso di fischi dai suoi fans – Il video (Di martedì 21 dicembre 2021) I fans di Donald Trump non sono per niente contenti. Ieri l'ex presidente degli Stati Uniti ha rivelato di aver ricevuto la terza dose del vaccino contro Covid-19 durante un evento a Dallas con l'ex conduttore di "Fox News" Bill O'Reilly. E quando lo ha detto è stato sommerso dai buuu e dai fischi dei suoi stessi fans. «Oh no, non fate così», ha detto Trump quando si è accorto della reazione avversa del pubblico. Ma i fischi sono continuati. Il tycoon ha comunque tenuto il punto: «Abbiamo fatto qualcosa di storico, abbiamo salvato milioni di vite in tutto il mondo quando abbiamo sviluppato il vaccino», ha detto l'ex presidente.

