Disoccupato gigolo circuiva signore sole | divorziate o vedove | cinque vittime | spillati 100mila euro

corriereadriatico.it

FANO - Avvicinava signore sole, divorziate o vedove. Faceva valere il suo lato seduttivo e sentimentale per poter instaurare un rapporto ed entrare in sintonia. Con questa tecnica, undi 48 anni di Fano ha spillato quasi 100mila euro a cinque donne, vedove o separate, dedicando loro molte attenzioni e facendole invaghire di sé. APPROFONDIMENTI LA CONDANNA Trovato con ...L'imputato non ha mai detto alle donne di esser un investitore finanziario ma solo uno un muratore. Malgrado questo ha ottenuto tutto ciò che voleva sfruttando, come scrive il pm nel ...FANO - Avvicinava signore sole, divorziate o vedove. Faceva valere il suo lato seduttivo e sentimentale per poter instaurare un rapporto ed entrare in sintonia. Con questa tecnica, un disoccupato di..