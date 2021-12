Disabilità | approvata legge delega | cosa cambierà nel prossimo futuro

Leggi su fmag

(Di martedì 21 dicembre 2021) Nell’arco dei prossimi due anni l’Italia si adeguerà, in materia di, alla Strategia europea per i diritti delle persone con2021-2030: con l’approvazione nella serata di ieri dellasullaè stato compiuto un nuovo passo avanti per aggiornare ed equiparare, sia da un punto di vista normativo che di politiche attive per il territorio, la definizione die i criteri di valutazione della stessa. Gli obiettivi dellasullaL’obiettivo, infatti, è quello di garantire maggiormente alla persona con“di ottenere il riconoscimento della propria condizione, anche attraverso una valutazione della stessa congruente, trasparente e ...