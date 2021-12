Dipendenti Trotta Bus senza stipendio | Ambrosone all’azienda | “Rispettare gli accordi”

(Di martedì 21 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Luigi, Assessore Trasporto Pubblico Locale e Trasporto Scolastico, relativa al contratto dei Servizi Trasporto Pubblico Locale Comune di Benevento. “In riferimento al contratto di servizio in essere tra il comune di Benevento e laBus Service, Si Chiede alla società il rispetto dello stesso per quanto attiene la retribuzione delle risorse umane che espleta il servizio pubblico locale nella città di Benevento. Risulta allo scrivente, anche attraverso le diverse note delle OOSS di settore, che il pagamento degli stipendi ainon viene corrisposto con cadenza regolare. Pertanto, si chiede, se ci sono condizioni ostative che non consentono la regolarità dei pagamenti retributivi per adottare la procedura amministrativa ...

