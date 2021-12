Diletta Leotta, posta i suoi momenti più intimi. Le FOTO sono inaspettate: “Grazie per il regalo di Natale” (Di martedì 21 dicembre 2021) Diletta Leotta ha voluto condividere su Instagram degli scatti molto intimi. I fan hanno gradito il gesto e molti hanno ringraziato per il regalo di Natale anticipato. La conduttrice Sportiva più famosa d’Italia, Diletta Leotta, ha voluto fare un regalo anticipato di Natale a tutti i suoi fan. Il suo profilo Instagram è seguito da L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 21 dicembre 2021)ha voluto condividere su Instagram degli scatti molto. I fan hanno gradito il gesto e molti hanno ringraziato per ildianticipato. La conduttrice Sportiva più famosa d’Italia,, ha voluto fare unanticipato dia tutti ifan. Il suo profilo Instagram è seguito da L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

FBiasin : “Preferirebbe uscire con il #Liverpool o con Diletta Leotta?” “Con mia moglie”. #Staffelli-#Inzaghi 0-1 - ilmassa80 : @andRanaldi Cosa ti aspettavi? Che uscisse dal pacco Diletta Leotta in topless?? ?????? - Ragnar849 : RT @PBItaliana: Diletta LEOTTA - maremmamaial : @mar_aie scusate ma visti i vostri trofei europei è come chiedere ad uno che non ha mai trombato se è disposto a sm… - giewhydi : Diletta Leotta ??????? -