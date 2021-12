(Di martedì 21 dicembre 2021) Dopo aver trattato ladei “7” e degli “11”Juventus, oggi vi vogliamo presentare ladei5 del. La maglia che, solitamente, viene indossata da uno dei due difensori centrali è passata infatti sulle spalle di grandissimi campioni, dal passato glorioso e dalla carriera stupenda. Come al solito, noi di 11contro11 vorremmo prevalentemente soffermarci sui campioni che hanno vestito questa casacca dal 1995 ad oggi; per la 5 rossonera, invece, almeno stavolta, faremo un’eccezione. Le leggende del calcio che hanno accostato il proprio nome a questo numero, infatti, sono tante e, almeno brevemente, vogliamo citarle tutte. Il primo nome degno di nota è quello di Cesare Maldini, che l’ha indossato già nel 1957; successivamente è stato il turno di Schnellinger, Collovati, ...

Advertising

11contro11 : Diamo i numeri: i 5 della storia del #Milan #Focus #SerieA #11contro11 - infoitsport : Diamo i numeri - Roma-Sampdoria: bilancio in perfetto equilibrio per Mou con i blucerchiati - BOrchestrati : @LaFionda2020 @HoaraBorselli Ma si dai, diamo numeri a cazzo di cane. - 11contro11 : Diamo i numeri: i 7 della #Juventus #Focus #SerieA #11contro11 - Carlitos7115 : Diamo i numeri, ma che è la tombola? -

Ultime Notizie dalla rete : Diamo numeri

Voce Giallo Rossa

complessivi ci dicono che in Serie A questa partita è stata giocata 74 volte e vive nel ... PRONOSTICO E QUOTEinfine uno sguardo al pronostico su Genoa Atalanta in base alle quote ...sono naturalmente nettamente favorevoli alla Juventus anche limitandoci alle 40 partite ... PRONOSTICO E QUOTEinfine uno sguardo al pronostico su Juventus Cagliari in base alle quote ...Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto: oggi 21 dicembre, i numeri vincenti del concorso Sisal n. 152/2021. Ultime notizie e vincite ...Million Day, di seguito i 5 numeri estratti relativi a martedì 21 dicembre. Il gioco a premi mette in palio massimo 1 milione di .... Il MillionDay è un nuovo gioco a premi gestito da Lottomatica che ...